É estranho a LAM ultrapassar a insolvência em um mês, diz Edson Cortez, do CIP

A Fly Modern Ark, contratada pelo Governo para restaurar a LAM, deve apresentar mais evidências para sustentar a informação divulgada, na segunda-feira (29), segundo a qual a companhia aérea de bandeira nacional deixa de ser considerada tecnicamente insolvente.

Quem assim o diz é o director do Centro de Integridade Pública (CIP), Edson Cortes, para quem o grande problema da LAM está relacionado com as amarras políticas de que a empresa esta envolta.



Sérgio Matos, gestor de Projecto de Restrutaração da LAM, disse que a companhia saiu do risco de insolvência e recuperou 47.3 milhões de dólares do seus devedores, de um total de 60 milhões.



Porém, a LAM continua com uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares.



