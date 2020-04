2Rs: África Ocidental e o Chade de Deby

Aparentemente frustrado com as recentes mortes de soldados chadianos em operação contra grupos jihadistas, frustrado também com fracassos dos aliados do Chade no Sahel e na região do Lago Chade, o Presidente Idriss Deby decidiu que os militares chadianos deixam de participar em qualquer operação for a das fronteiras nacionais.

O que pode significar, que impacto pode ter esta decisão de Deby, caso se concretize, para o G5 Sahel e a Task Force Multinacional Conjunta?

Estas questōes sobre as quais conversamos e mais uma edição da rubrica 2R,África Ocidental, com os nossos politólogos

Rui Neumann e Raul Braga Pires

