África do Sul retira da RDC oito soldados acusados de exploração e abuso sexual

A Força de Defesa Nacional Sul-Africana (SANDF, nas siglas em inglês) disse neste domingo, 15, ter ordenado o regresso ao país de um grupo de soldados, acusados de má conduta grave relacionada com a exploração e abuso sexual na República Democrática do Congo (RDC), enquanto aguarda uma investigação.



Os oito soldados, que faziam parte da Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas na RDC (Monusco), foram detidos e confinados nos quartéis na cidade oriental de Beni no início deste mês.



O exército sul-africano acrescentou que investigadores foram enviados à RDC para o efeito.



Os soldados são acusados de “violação sistemática e generalizada” das regras da ONU, de acordo com relatórios internos da missão.



No início desta semana, o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, disse que a Monusco tinha recebido relatos de que o pessoal envolvido "estava confraternizando, após o toque de recolher, num bar fora dos limites, conhecido por ser um local onde ocorre sexo transacional".

Dujarrica acrescentou que os policias militares da ONU que foram às instalações avaliar a situação “foram agredidos fisicamente e ameaçados pelos membros do contingente”, enquanto se deslocavam para deter os soldados,



A SANDF considerou "infeliz" o fato de Pretória não ter sido diretamente informada das alegações e que tenha tomado conhecimento delas através dos meios de comunicação social.



Desde Maio, o Presidente congolês, Felix Tshisekedi, tem apelado aos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, incluindo a África do Sul, para se mobilizarem no país em apoio ao exército congolês face aos rebeldes do M23, que tomaram grandes áreas na província de Kivu.