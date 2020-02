África do Sul: Morreu o fundador do grupo Ladysmith Black Mambazo

O fundador do grupo acapella da África do Sul Ladysmith Black Mambazo, Joseph Shabalala, morreu no hospital aos 78 anos de idade, disse, nesta terça-feira, o governo e a emissora nacional SABC.

O grupo vencedor de cinco prémios Grammy participou no álbum Graceland de 1986 de Paul Simon, tendo se destacado com a canção "Homeless".

Durante a sua longa carreira, Shabalala trabalhou com os músicos Stevie Wonder, Dolly Parton, entre outros.

Shabalala fundou o Ladysmith Black Mambazo, na década de 1960, no auge do domínio do apartheid.