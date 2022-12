África do Sul: Conferência do ANC deve reeleger Ramaphosa, apesar do escândalo do dinheiro encontrado na casa dele

Cerca de 4.500 delegados do Congresso Nacional Africano (ANC) de todo o país deverão votar durante a convenção de cinco dias, num centro de eventos perto de Joanesburgo.

Ramaphosa está a tentar manter as rédeas do Congresso Nacional Africano (ANC) enquanto o partido se debate com divisōes internas e apoio decrescente após 28 anos no poder.

Retratando-se a si próprio como um campeão anti-corrupção, Ramaphosa assumiu o controlo do ANC em 2017 após o seu chefe Jacob Zuma ter ficado envolvido em vários casos de corrupção.

A maioria que o ANC detém no parlamento significa que também tem controlo sobre a aprovação do presidente nacional.

Mas a imagem de Ramaphosa, de mãos limpas, tem sido prejudicada por alegações de que ele escondeu um enorme roubo de dinheiro na sua fazenda em vez de denunciar o assunto às autoridades.

Apesar disso, os analistas dizem que o líder de 70 anos continua no bom caminho para ganhar as eleições para a liderança do partido, esperadas para ter lugar entre os delegados no sábado.

Na véspera da conferência, Zuma anunciou que está a processar Ramaphosa por causa de um relatório médico que se revelou estar relacionado com um julgamento por corrupção de armas nos anos 90.

Mas é pouco provável que o processo prejudique as hipóteses de Ramaphosa conseguir um segundo mandato como líder do ANC