África do Sul: 21 pessoas morreram em inundações

Inundações repentinas mataram mais de uma dúzia de pessoas na pequena cidade de Ladysmith, na província de KwaZulu-Natal, informaram as autoridades sul-africanas no sábado.



"Até sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, um total de 21 corpos foram recuperados", disse o porta-voz da polícia, Coronel Robert Netshiunda.



As cheias atingiram a cidade no dia de Natal, destruindo cerca de 1400 casas, e espera-se que o número de mortos aumente, uma vez que ainda há um número não confirmado de pessoas desaparecidas, disse ele.



As equipas de busca e salvamento têm estado a vasculhar os rios para recuperar os corpos, acrescentou Netshiunda. Prevê-se que a operação continue durante o fim de semana.



A tragédia atingiu uma família em Ladysmith perdeu sete dos seus membros, quando as cheias arrastaram o seu veículo para o rio. As equipas de salvamento recuperaram os corpos de Vincent Msimango, da sua mulher, dos seus dois filhos, do seu irmão, da sua sobrinha e do seu sobrinho no início desta semana, informou no sábado a agência noticiosa local Eyewitness News.



A província de KwaZulu-Natal tem sido palco de inundações devastadoras nos últimos tempos.



Em junho, chuvas fortes provocaram enxurradas que mataram sete pessoas e outras sete ficaram desaparecidas, na cidade de Durban e arredores.



Em abril do ano passado, inundações devastadoras atingiram a província costeira, matando mais de 440 pessoas.